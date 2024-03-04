"آركو" تدعو لعقد مؤتمر دولي للنظر في انتهاكات الاحتلال في غزة

وأوصت المنظمة بمطالبة جميع الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بتخصيص مبلغ مالي تعويضي من الصندوق الائتماني لتعويض الضحايا الفلسطينيين، طبقًا لمقتضيات المادة "79" من نظام روما الأساسي الصادر سنة 1998، والتي نصت على: "ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجنى عليهم، للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات، وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الاستئمائي الذي يدار وفقًا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف".