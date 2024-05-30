"كورنيش الخُبر".. وجهة سياحية مثالية للترفيه بالمنطقة الشرقية

ويتضمن كورنيش الخُبر عدة مرافق ترفيهية وحدائق ومناظر طبيعية خلابة، والعديد من المسارات المخصصة لرياضة المشي والركض وركوب الدراجات، مما يجعله مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية؛ تمتد على طول الواجهة البحرية، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، مثل الإنارة الجيدة، والمقاعد المريحة، ومناطق الظل، كما تتوزع على طول الممشى محطات للألعاب الرياضية.