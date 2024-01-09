مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينفذ قرابة 20 ألف جراحة في 2023

كشفت إحصائية حديثة حصلت عليها "سبق" عن تسجيل مجمع الملك فيصل الطبي عضو تجمع الطائف الصحي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العمليات خلال العام 2023 مقارنةً بالعام الماضي، مبينة أن عدد العمليات سجل ارتفاعًا بزيادة أكثر من 3000 ألف عملية جراحية.