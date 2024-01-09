مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينفذ قرابة 20 ألف جراحة في 2023

كشفت إحصائية حديثة حصلت عليها "سبق" عن تسجيل مجمع الملك فيصل الطبي عضو تجمع الطائف الصحي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العمليات خلال العام 2023 مقارنةً بالعام الماضي، مبينة أن عدد العمليات سجل ارتفاعًا بزيادة أكثر من 3000 ألف عملية جراحية.
وأجرى المجمع الطبي 17075 عملية جراحية في تخصصات طبية عامة وتخصصية ودقيقة، خلال العام 2023, وحلت عمليات برج النساء والولادة أولاً بأكثر من 4500 عملية جراحية، جاءت ثانيًا عمليات الجراحة العامة بأكثر من 2800 عملية جراحية، تلاها عمليات جراحة الأطفال والعظام والمسالك البولية وأخرى بأكثر من 1000 عملية جراحية.
وسجلت المراكز المتخصصة بالمجمع إجراء أكثر من 5500 عملية جراحية توزعت بين مراكز القوقعة، العيون، العقم، والخلوع الولادية.
يذكر بأن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حصل على العديد من الجوائز والاعتمادات خلال عام 2023 منها جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات التي تُظهر التميز في الخمسة أبعاد لتقديم الرعاية الصحية لتشمل: جودة الخدمة الصحية، وتجربة المريض، والنتائج السريرية والمساواة الصحية، وكفاءة التكلفة، ورفاهية القوى العاملة.