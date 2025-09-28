الأمير فيصل بن سلمان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع تاريخ الحج والحرمين الشريفين

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من أصحاب المعالي والفضيلة ونخبة من المتخصصين في مجالات التاريخ والوثائق والدراسات الإسلامية، من بينهم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ووزير الحج والعمرة رئيس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رئيس لجنة شؤون الدراسات والنشر الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبدالكريم البكر، والمهندس أنس بن صالح صيرفي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل، والمشرف العام على المشروع الدكتور فهد بن مبارك الوهبي.