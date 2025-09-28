الأمير فيصل بن سلمان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع تاريخ الحج والحرمين الشريفين

رأس الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية العليا لمشروع "تاريخ الحج والحرمين الشريفين"، الذي يستهدف بناء مرجعية معرفية شاملة ترصد تاريخ الحرمين الشريفين ومناسك الحج والعمرة عبر العصور، وتوثق التحولات الكبرى في خدمتهما، انطلاقًا من العناية الوطنية بتعزيز المحتوى الإسلامي وتوثيق الذاكرة التاريخية للأمة.
ويحظى المشروع باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي أولى تاريخ الحرمين الشريفين عناية خاصة، وبدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وقد انطلقت فكرته كموسوعة علمية تحت مسمى "موسوعة الحج والحرمين الشريفين"، قبل أن يتوسع ليصبح مبادرة وطنية رائدة تحمل اسم "مشروع تاريخ الحج والحرمين الشريفين"، بإشراف دارة الملك عبدالعزيز وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ممثلة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
واستعرض الاجتماع جدول أعماله الذي تضمّن الإعلان عن إطلاق ملتقى "الوقائع التاريخية في السيرة النبوية: رؤى للتحقيق والتوثيق" المزمع إقامته في المدينة المنورة بالتزامن مع منتدى العمرة، إضافة إلى مناقشة إنشاء متحف دائم لتاريخ الحج والحرمين الشريفين. كما تناول الاجتماع مستجدات ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين، والتحضيرات الجارية لمعرض تاريخ الحج والحرمين الشريفين، ومتابعة سير العمل في المشروع، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بأعمال اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من أصحاب المعالي والفضيلة ونخبة من المتخصصين في مجالات التاريخ والوثائق والدراسات الإسلامية، من بينهم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ووزير الحج والعمرة رئيس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رئيس لجنة شؤون الدراسات والنشر الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن عبدالكريم البكر، والمهندس أنس بن صالح صيرفي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبو الخير إسماعيل، والمشرف العام على المشروع الدكتور فهد بن مبارك الوهبي.