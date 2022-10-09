هيئة المدن وبنك الرياض يوقّعان مذكرة تعاون لتطوير مبادراتٍ وتصميم برامج تمويلية لتنمية البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية

من جهته، قال طارق بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: تعتبر الاتفاقية من المبادرات الاستراتيجية لبنك الرياض مع قطاع حيوي وذي ثقل نوعي في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ حيث إنها تقدم مبادرات تدعم 4 ممكنات للهيئة وهي: ممكنات الأعمال، وممكنات البرامج المالية وغير المالية، وممكنات المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، وممكنات مشاريع جودة الحياة لسكان مدن الهيئة، وهذه الممكنات تعد حافزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، وتُعزز من ترتيب المملكة في مؤشرات سهولة الأعمال العالمية وجودة الحياة، كما أنه من خلال المبادرات يمكن الاستفادة من صكوك الاستدامة التي أطلقها البنك هذا العام لتمويل المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة التي تدعم مبادرات السعودية الخضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.