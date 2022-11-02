تَضارب ومطالبات بالتوضيح.. حيرةٌ بين المستفيدين من "الأراضي المجانية" بانتظار رد "الإسكان"

ورصدت "سبق" العديد من الاستفسارات حول ما إذا كان القرض مدعومًا أو غير مدعوم في هذا المنتج؛ موضحين أن الإجابة في حساب المستفيدين حيّرتهم ولم تمنحهم المعلومة الكاملة على عكس موقع سكني الذي أكد أن الأرض مجانية والقرض مدعوم، متسائلين هل هما عبارة عن برنامجيْ دعم منفصلين؟ أم نفس البرنامج واختلفت الآلية؟ مطالبين بالتوضيح.