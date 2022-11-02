تَضارب ومطالبات بالتوضيح.. حيرةٌ بين المستفيدين من "الأراضي المجانية" بانتظار رد "الإسكان"

طالَب مواطنون، وزارة "الإسكان"، بالتوضيح حول منتج الأراضي المجانية وهل الدعم يشمل "القرض" أم لا؟ بعد تضارب المعلومات الواردة في موقع "سكني" مع رد صفحة المستفيدين.
وجاء في الموقع أن الأرض السكنية مدعومة القيمة من قِبَل الوزارة أي "مجانية"، ويحق للمستفيد الحصول على تمويل بناء ذاتي مدعوم من قِبَل الجهات التمويلية المعتمدة؛ فيما جاء في رد صفحة "سكني" على "تويتر" بأن الاستفادة من الأراضي المجانية تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم.
ورصدت "سبق" العديد من الاستفسارات حول ما إذا كان القرض مدعومًا أو غير مدعوم في هذا المنتج؛ موضحين أن الإجابة في حساب المستفيدين حيّرتهم ولم تمنحهم المعلومة الكاملة على عكس موقع سكني الذي أكد أن الأرض مجانية والقرض مدعوم، متسائلين هل هما عبارة عن برنامجيْ دعم منفصلين؟ أم نفس البرنامج واختلفت الآلية؟ مطالبين بالتوضيح.
رد صفحة "سكني"
وقالت صفحة "سكني" في ردها: يختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني استفادتك من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.
ما ورد في موقع "سكني"
قامت وزارة الإسكان بتوفير مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة، والذي يمكن للمستفيد المستحق للدعم السكني التقديم عليها من خلال الدخول على صفحة الأراضي المجانية واختيار المخطط المناسب له، وتكون الأرض السكنية مدعومة القيمة من قِبَل الوزارة (مجانية)، كما يحق للمستفيد الحصول على تمويل بناء ذاتي مدعوم من قِبَل الجهات التمويلية المعتمدة لدى الوزارة.
وكان برنامج "سكني" قد أعلن عن إصدار 18.544 عقدًا إلكترونيًّا للأراضي السكنية المجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر سبتمبر عبر تطبيقه الإلكتروني؛ تمهيدًا لبدء أعمال البناء فيها من المستفيدين.
ويأتي هذا الإصدار ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك المسكن الأول؛ بهدف دعم المستفيدين لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" للأسر السعودية المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة.
وأكد "سكني" استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن لدعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.