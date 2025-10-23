أمير جازان يُطلق "ظباء الأدمي" في محمية جزر فرسان

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، عددًا من ظباء الأدمي الفرساني في محمية جزر فرسان، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان.