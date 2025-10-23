أمير جازان يُطلق "ظباء الأدمي" في محمية جزر فرسان

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، عددًا من ظباء الأدمي الفرساني في محمية جزر فرسان، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان.
وجاء الإطلاق أثناء زيارة سموه للمحمية واطلاعه على أبرز برامج تنمية الحياة الفطرية، وجهود المحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في المحمية للاطلاع على مكوناتها الطبيعية والبحرية وما تزخر به من تنوّع أحيائي، حيث استمع سموه إلى شرح من المختصين في المركز حول الجهود المبذولة للمحافظة على التنوع الأحيائي في جزر فرسان وتنمية موائلها الطبيعية.
وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بدعم القيادة الرشيدة –حفظها الله– للقطاع البيئي وحماية الحياة الفطرية، منوّهًا بدور المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تعزيز تكامل الجهود الوطنية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية التنوع الأحيائي بمحمية جزر فرسان، التي تُعد من أغنى مناطق المملكة تنوّعًا أحيائيًا بحريًا وبرّيًا.