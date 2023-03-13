"الموارد البشرية" تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023م

وجاءت مشاركة الوزارة في ورشة عمل بعنوان "الاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث تم من خلالها استعراض نماذج من المشاريع التي تشجع على الابتكار وكسب الخبرات من التطورات التقنية الجديدة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, ومثل الوزارة فيها مدير عام التخطيط والتميز الرقمي المهندس علي بن محمد الوهيبي.