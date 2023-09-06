"روح السعودية" ترعى بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة عروس البحر الأحمر

وتأتي هذه الاستضافة لتأكيد مكانة المملكة العربية السعودية، التي أصبحت محط أنظار العالم نظير احتضانها لأهم الفعاليات العالمية المتنوعة، بما فيها المناسبات الرياضية المرموقة على مستوى العالم، مثل الفورميلا1 والفورميلا إي ورالي دكار والسوبر الأسباني والإيطالي والعديد من البطولات العالمية للألعاب المختلفة مثل الملاكمة الاحترافية وكرة اليد والطائرة وغيرها، بالإضافة لعدد من المناسبات الرياضية القادمة مثل نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في 2025، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية.