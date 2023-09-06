"روح السعودية" ترعى بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة عروس البحر الأحمر

تحت رعاية "روح السعودية" تستضيف مدينة جدة عروس البحر الأحمر بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ويمثلها نادي الاتحاد، بمشاركة 6 أندية تمثل قارات العالم؛ هي: أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأهلي المصري، أوراوا الياباني، ليون المكسيكي، مانشيستر سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى بطل كوبا ليبرتادوريس، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.
وتأتي هذه الاستضافة لتأكيد مكانة المملكة العربية السعودية، التي أصبحت محط أنظار العالم نظير احتضانها لأهم الفعاليات العالمية المتنوعة، بما فيها المناسبات الرياضية المرموقة على مستوى العالم، مثل الفورميلا1 والفورميلا إي ورالي دكار والسوبر الأسباني والإيطالي والعديد من البطولات العالمية للألعاب المختلفة مثل الملاكمة الاحترافية وكرة اليد والطائرة وغيرها، بالإضافة لعدد من المناسبات الرياضية القادمة مثل نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض في 2025، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية.
كما جاء اختيار مدينة جدة عروس البحر الأحمر؛ نظير جاهزيتها وبنيتها التحتية، وترسيخاً لمكانتها وقيمتها ومقوماتها السياحية؛ كواحدة من أهم المدن على ساحل البحر الأحمر؛ بشواطئها الساحرة وأسواقها الشعبية والعالمية ومعالمها الشهيرة، بالإضافة لقلب مدينة جدة التاريخية النابضة بالحياة وواحدة من ستة مواقع تاريخية تحتضنها المملكة العربية السعودية؛ والمصنفة من منظمة اليونيسكو كتراث إنساني عالمي.
كما تشهد مدينة جدة طوال العام إقبالاً متزايداً من سياح الداخل والخارج للاستمتاع بتجارب الاستكشاف والتسوق والغوص والمغامرة.
وتقدم منصة "روح السعودية" الراعية لهذا الحدث الرياضي العالمي، عبر موقعها الرسمي visitsaudi.com؛ لكل السياح من داخل وخارج المملكة وبثمان لغات عالمية؛ زخماً وافراً من المعلومات الثرية، والباقات السياحية في مدينة جدة؛ وباقي مدن ومناطق المملكة، وتوفر تجارب سياحية ملهمة، كالرياضات البحرية والغطس والغوص لأعماق البحر الأحمر الشهير بشعابه المرجانية الغنية بالتشكيلات والألوان الزاهية، بالإضافة لجولات التسوق وزيارة كورنيش البحر الأحمر والمواقع التاريخية والتراثية في منطقة البلد بجدة التاريخية ذات الرونق الخاص والطايع المعماري المميز، مع زيارة أشهر المطاعم والمقاهي الشعبية والتقليدية والعالمية.