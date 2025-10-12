6 فرص عقارية نادرة واستثنائية للبيع بالمزاد العلني مزاد"أجياد مكة"

(هجين) الذي سيقام حضوريا يوم 28/ 10 / 2025 م الموافق 06/ 05 / 1447 هـ الساعة 4 عصرا بقاعة مكة الكبرى (بحي الزايدي) والكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات مزاد (اجياد مكة). تتخذ من مواقعها بأفضل احياء مكة المكرمة موقعا استراتيجيا لتكون الواجهة المثلى لأطلاق مشاريع استثمارية مبتكره تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والطلب المتنامي على الفرص الاستثمارية للفنادق بالمنطقة المركزية والعمائر السكنية للاستثمار المستدام.