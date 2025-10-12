6 فرص عقارية نادرة واستثنائية للبيع بالمزاد العلني مزاد"أجياد مكة"

تستعد شركة عقار ون الشركة الرائدة في التسويق العقاري وإقامة وتنظيم المزادات العلنية والمصفي القضائي (شركة الناصري والكريدا للمحاماة والاستشارات القانونية) لطرح عدد 6 فرص عقارية للبيع بالمزاد العلني.
(هجين) الذي سيقام حضوريا يوم 28/ 10 / 2025 م الموافق 06/ 05 / 1447 هـ الساعة 4 عصرا بقاعة مكة الكبرى (بحي الزايدي) والكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات مزاد (اجياد مكة). تتخذ من مواقعها بأفضل احياء مكة المكرمة موقعا استراتيجيا لتكون الواجهة المثلى لأطلاق مشاريع استثمارية مبتكره تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والطلب المتنامي على الفرص الاستثمارية للفنادق بالمنطقة المركزية والعمائر السكنية للاستثمار المستدام.
وتعلن شركة عقار ون عن انطلاق الحملة التسويقية وتدعو جميع كبار رجال المال والاعمال بالمملكة العربية السعودية والصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين العقاريين لحضور هذا المزاد الاستثنائي.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة عقار ون ان العقارات المطروحة للبيع بمزاد (أجياد مكة) لا تقدر بالمتر المربع لوقوعها بالمنطقة المركزية بجوار ووسط أضخم المشاريع الفندقية والسكنية بمكة المكرمة لقاصدي البيت الحرام وجهة 2 مليار مسلم من جميع دول العالم ثم أضف مؤكدا: تتنوع مجموعة الأصول العقارية المطروحة للبيع بمواقعها ومساحتها.
وتنوع استثماراتها. العقار الأول موقع تجاري سكني بجوار الحرم مباشرة بمساحة 242.56 متر بحي (اجياد) العقار الثاني ارض سكنية بحي (الهنداوية) مساحة 3150.75 م العقار الثالث ارض سكنية بحي (النزهة) مساحة 625 م العقار الرابع ارض سكنية بحي (جرول) مساحة 329.8 م العقار الخامس ارض سكنية بحي (جرول) مساحة 450.1 م العقار السادس بيت سكني بحي(اجياد) مساحة 195.22 م .
لمزيد من المعلومات التواصل 0533463111 –-920020562
للاطلاع على تفاصيل العقارات https://re.mobasher.sa/auctions/hybrid-auction/3022