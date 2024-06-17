تزامنًا مع كثافة المسافرين خلال العيد.. "جسر الملك فهد" يدعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين عبر الجسر إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة للدفع المسبق لرسوم العبور والتأمين على المركبة؛ من خلال تطبيق "جسر" وحمل كافة وثائق السفر المطلوبة للمسافرين والمركبات التي حددتها الجهات المختصة.
يأتي ذلك تزامنًا مع كثافة المسافرين التي يشهدها جسر الملك فهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ الأمر الذي سيساهم في مرونة العبور وسرعة إنهاء إجراءات السفر المختلفة وتلافي أي ازدحام في الحركة المرورية، أو إطالة مدة العبور الكلية للمسافرين والمركبات.
يذكر أن جسر الملك فهد قد بدأ مؤخرًا تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الإجراءات التي اشتملت على زيادة الطاقة الاستيعابية للعبور إلى "2500" مركبة في الساعة في الاتجاه الواحد، بزيادة بلغت نسبتها "50%" لمواجهة الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.