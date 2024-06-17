تزامنًا مع كثافة المسافرين خلال العيد.. "جسر الملك فهد" يدعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

يذكر أن جسر الملك فهد قد بدأ مؤخرًا تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير مناطق الإجراءات التي اشتملت على زيادة الطاقة الاستيعابية للعبور إلى "2500" مركبة في الساعة في الاتجاه الواحد، بزيادة بلغت نسبتها "50%" لمواجهة الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.