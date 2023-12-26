المدّعي الكوري يلتقي أمين "اعتدال" ويطّلع على جهود مكافحة الدعاية المتطرِّفة

واطّلع "لي وان سيوك" خلال زيارة "اعتدال"، على أبرز الجهود والمنجزات المبذولة في مجال مكافحة الدعاية المتطرّفة، وسُبل وقاية المجتمعات من مخاطرها عبر رفع مستوى التوعية الوقاية من خطر الأيديولوجية المتطرفة، إضافة إلى جهود نشر وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.