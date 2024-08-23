"الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على "نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة الممطرة على الجزأين الأوسط و الجنوبي.
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.