"الأرصاد": أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على "نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة الممطرة على الجزأين الأوسط و الجنوبي.