توقيع شراكة استراتيجية بين "مصرف الراجحي" و"زين السعودية"

يُذكر أن "مكافأة" هو برنامج ولاء مميز تم تصميمه من مصرف الراجحي وفق احتياجات عملائه، وتقديرًا لشراكتهم وثقتهم، حيث يوفر تجربة ثرية ومجزية من تجميع النقاط من خلال الاستفادة من منتجات وخدمات المصرف مثل البطاقات الائتمانية، أو سداد الفواتير عبر تطبيق مصرف الراجحي، أو خدمات التحويل الدولي، أو الشراء من السوق الإلكتروني، ثم استبدالها لدى شركاء المصرف في جميع أنحاء المملكة.