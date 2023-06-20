توقيع شراكة استراتيجية بين "مصرف الراجحي" و"زين السعودية"

وقّع مصرف الراجحي مع زين السعودية، مذكرة تفاهم لتشكيل شراكة استراتيجية تتيح تعاونًا أوثق بين المصرف الرائد في القطاع المصرفي وأحد أهم شركات الاتصالات في المملكة.
وحضر حفل التوقيع في برج الإدارة العامة لمصرف الراجحي في الرياض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبدالله المقبل، والرئيس التنفيذي لزين السعودية المهندس سلطان عبدالعزيز الدغيثر، بالإضافة لمسؤولين من الجانبين.
وقال وليد المقبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي: "المصرف والشركات التابعة له سعداء بتطوير الشراكة مع زين السعودية إلى حدود أبعد تقدّم للعملاء خيارات متعددة، ضمن سعي المصرف لإثراء تجربة العملاء وتحسين جودة حياتهم، وإن المصرف مستمر بإضافة المتاجر والعلامات التجارية المميزة في برنامج مكافأة الذي يعد اليوم أفضل برنامج يمنح عملاء المصرف نقاطًا ومزايا سخية، حيث تتيح هذه البرامج خيارات متعددة لكسب النقاط، وبالتالي استفادتهم من هذه النقاط واستبدالها بخيارات متعددة من المكافآت سواء في شركات الطيران المعتمدة أو المتاجر والمطاعم".
وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي لزين السعودية المهندس سلطان الدغيثر: "رفع جودة الخدمات لعملائنا هي من أهم أولوياتنا، لذا نحرص دائمًا على تقديم أفضل تجربة عميل عبر توفير أفضل الحلول والخدمات الرقمية وأكثرها تقدمًا، واليوم، ومن خلال شراكتنا مع مصرف عريق وواسع الانتشار كمصرف الراجحي، سنثري تجربة عملائنا ببرنامج ولاء مبتكر سيقدم لهم حزمة كبيرة من الفوائد والمكافآت تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم بل وتفوق توقعاتهم".
وبموجب هذه الشراكة، ستصبح زين السعودية شريك الاتصالات الاستراتيجي لبرنامج الولاء "مكافأة" التابع لمصرف الراجحي، وهو أكبر برنامج ولاء في المملكة، وذلك من خلال تمكين العملاء من كسب واستبدال نقاط المكافأة، كما يدعم البرنامج أنشطة برنامج مكافأة في قطاع الاتصالات.
يُذكر أن "مكافأة" هو برنامج ولاء مميز تم تصميمه من مصرف الراجحي وفق احتياجات عملائه، وتقديرًا لشراكتهم وثقتهم، حيث يوفر تجربة ثرية ومجزية من تجميع النقاط من خلال الاستفادة من منتجات وخدمات المصرف مثل البطاقات الائتمانية، أو سداد الفواتير عبر تطبيق مصرف الراجحي، أو خدمات التحويل الدولي، أو الشراء من السوق الإلكتروني، ثم استبدالها لدى شركاء المصرف في جميع أنحاء المملكة.