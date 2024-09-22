"الفهاد": اليوم الوطني الـ 94 تجسيد لطموحات عظيمة وإنجازات متوالية نحو مستقبل مشرق

وبهذه المناسبة، أكد المهندس الفهاد، أن الوطن اليوم يعيش طموحات وأحلامًا تتطلع لمستقبل زاهر، قائلًا: "نحلم ونحقق بعزائم لا تعرف المستحيل، في ظل رؤية السعودية 2030 التي أحدثت نقلة نوعية في تمكين دولة عصرية ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد".