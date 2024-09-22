"الفهاد": اليوم الوطني الـ 94 تجسيد لطموحات عظيمة وإنجازات متوالية نحو مستقبل مشرق

نوه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد باحتفاء المملكة بالذكرى الرابعة والتسعين ليومها الوطني، مؤكدًا أنه يوم يستحضر فيه أبناء الوطن تاريخاً مجيداً ومنجزات استثنائية منذ إشراقات تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وما تبعها من تضحيات وبطولات.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس الفهاد، أن الوطن اليوم يعيش طموحات وأحلامًا تتطلع لمستقبل زاهر، قائلًا: "نحلم ونحقق بعزائم لا تعرف المستحيل، في ظل رؤية السعودية 2030 التي أحدثت نقلة نوعية في تمكين دولة عصرية ترتكز على طموح الوطن وحيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد".
وأشار الفهاد إلى أن المملكة شهدت عبر السنوات الأربعة والتسعين الماضية نقلات تنموية واقتصادية واجتماعية ضخمة، بفضل دعم القيادة الحكيمة وجهودها المتواصلة لتعزيز مكتسبات الوطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. وأعرب عن فخره بما تحقق من منجزات تحت مظلة الرؤية الطموحة، مؤكدًا أن الجميع يقطف اليوم ثمار هذه الإصلاحات التي أحدثت تحولًا في مسار البلاد نحو الريادة.
وفي ختام تصريحه، رفع الفهاد أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ووزير الداخلية، وأمير منطقة جازان، والشعب السعودي الكريم، داعيًا المولى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.