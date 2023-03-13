"ضمان التمويل" يعلن الجهات الفائزة بجائزة "كفالة" للتميز 2023 خلال ملتقى "بيبان الرياض"

‏‎وضمّت قائمة الحاصلين على الجوائز: بنك الرياض على جائزة الأداء المتميز الفئة الذهبية، البنك الأهلي على جائزة الأداء المتميز الفئة الفضية، البنك العربي على جائزة الأداء المتميز الفئة البرونزية، البنك العربي على جائزة دعم رائدات الأعمال، بنك الرياض على جائزة عدد المنشآت الجديدة، بنك الإنماء على جائزة البنك ذو الأداء الصاعد، بنك البلاد على جائزة التمويل المضمون، بنك الرياض على جائزة قطاع التقنية والسياحة، البنك الأهلي على جائزة قطاع الترفيه، البنك الفرنسي على جائزة قطاع الثقافي.