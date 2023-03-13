"ضمان التمويل" يعلن الجهات الفائزة بجائزة "كفالة" للتميز 2023 خلال ملتقى "بيبان الرياض"
كرّم الدكتور فهد الشثري رئيس المجلس الإشرافي لبرنامج ضمان التمويل "كفالة" والمدير العام هُمام هاشم 8 من شركاء النجاح من البنوك والمصارف وشركات التمويل؛ لدعمهم في نمو وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ملتقى "بيبان الرياض" بنسخته الثانية الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 9 وحتى 13 مارس 2023، وبحضور وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سامي الحسيني، والرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور.
وأوضح برنامج ضمان التمويل "كفالة" أن الجوائز تقدم تقديرًا للشركاء من الجهات التمويلية؛ لتمكينهم ودعمهم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنوعت الجوائز على عدة فئات: جائزة الأداء المتميز بفئاته الذهبية والفضية والبرونزية، جائزة دعم رائدات الأعمال، جائزة عدد المنشآت الجديدة، جائزة البنك ذي الأداء الصاعد، جائزة التمويل المضمون، جائزة قطاع التقنية والسياحة، جائزة قطاع الترفيه، جائزة القطاع الثقافي.
وضمّت قائمة الحاصلين على الجوائز: بنك الرياض على جائزة الأداء المتميز الفئة الذهبية، البنك الأهلي على جائزة الأداء المتميز الفئة الفضية، البنك العربي على جائزة الأداء المتميز الفئة البرونزية، البنك العربي على جائزة دعم رائدات الأعمال، بنك الرياض على جائزة عدد المنشآت الجديدة، بنك الإنماء على جائزة البنك ذو الأداء الصاعد، بنك البلاد على جائزة التمويل المضمون، بنك الرياض على جائزة قطاع التقنية والسياحة، البنك الأهلي على جائزة قطاع الترفيه، البنك الفرنسي على جائزة قطاع الثقافي.
ونوّه المدير العام لبرنامج ضمان التمويل "كفالة" بدور الشركاء ومساهمتهم في عام 2022 في رفع نسبة توطين الوظائف للكوادر السعودية بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت نسبة مساهمة سيدات الأعمال للمنشآت الحاصلة على الضمانات بنسبة 85%، كما ساهم كفالة في رفع عدد المنشآت المستفيدة بنسبة 15% وزيادة قيمة التمويل للكفالات المصدرة بنسبة 10%.