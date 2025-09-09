سبعينية سقطت وتعرضت لكسر بليغ.. السفير "الراضي" يشكر القيادة لإخلاء مواطنة من قرغيزستان

وبهذا الصدد، تقدم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من اهتمام وعناية بالمواطنين في كافة المجالات ، مشيراً إلى استعداد السفارة في "بيشكيك" من خلال طاقم العمل وعلى مدار الساعة لتأمين كافة الخدمات المتعلقة بالمواطنين ومؤكدا على تنفيذ تعليمات الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بضرورة تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لجميع الحالات ،كما تقدم بالشكر إلى الجهات ذات العلاقة في الجمهورية القرغيزية على سرعة استجابتهم وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعملية إخلاء المواطنة.