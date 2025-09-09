سبعينية سقطت وتعرضت لكسر بليغ.. السفير "الراضي" يشكر القيادة لإخلاء مواطنة من قرغيزستان

أشرفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية على إجلاء مواطنة سعودية تبلغ 75 عاماً، أثر اصابتها بحادثة سقوط أدى إلى إصابتها بكسر بليغ ، حيث أجريت لها عملية جراحية مستعجلة في أحد مستشفيات العاصمة بشكيك ، استدعى ذلك ضرورة نقلها عبر طائرة مجهزة طبياً إلى المملكة العربية السعودية . ويأتي ذلك تنفيذا ً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله بالحرص و الاهتمام ومتابعة أحوال المواطنين وتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لهم بشتى أنواعه .
ومنذ اللحظة الأولى تواصلت السفارة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة وكذلك في الجمهورية القرغيزية، بهدف تسهيل إجراءات نقل المواطنة إلى المملكة وبالتنسيق مع عائلتها، حيث تمت عملية الإخلاء الطبي للمواطنة يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر الجاري، بواسطة طائرة الاخلاء الطبية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع في المملكة من مدينة بشكيك إلى مدينة جدة.
وبهذا الصدد، تقدم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من اهتمام وعناية بالمواطنين في كافة المجالات ، مشيراً إلى استعداد السفارة في "بيشكيك" من خلال طاقم العمل وعلى مدار الساعة لتأمين كافة الخدمات المتعلقة بالمواطنين ومؤكدا على تنفيذ تعليمات الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بضرورة تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لجميع الحالات ،كما تقدم بالشكر إلى الجهات ذات العلاقة في الجمهورية القرغيزية على سرعة استجابتهم وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بعملية إخلاء المواطنة.