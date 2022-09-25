الإخلاء الطبي ينقل طفلاً سعودياً من الكويت للعلاج في المملكة بعد تعرضه لأزمة قلبية

وبينت أن مركز الإحالات الطبية في الوزارة قد تلقى خطاباً من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت يتضمن طلباً من أحد المواطنين يطلب فيه علاج طفله في مستشفيات المملكة، واستجابة لذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمواءمة مع خط إنقاذ الحياة الذي عمل على التنسيق بين الأطباء المختصين في تقنية (الإيكمو) في المملكة، والأطباء في الكويت من خلال منصة الطب الاتصالي، حيث مكنت هذه الخدمة المختصين من متابعة الحالة ومعرفة الوضع الصحي.