نائب أمير منطقة الرياض يرعى غدًا حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب ويُكرّم الفائزين بجوائز البحث العلمي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض - حفظه الله –، تحتفل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية غداً الثلاثاء، بتخريج 220 من دارسي برنامج الزمالة والدبلومات بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، والتي تبلغ قيمتها المالية مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك بفندق الفورسيزنز بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومدراء وعمداء الجامعات والمسؤولين.
وأعرب الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة الرياض، لتفضله برعاية هذا الحفل، مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة نعتز بها كثيراً، وهي دلالة على ما يجده القطاع الصحي من رعاية واهتمام بالغ من قيادة هذه البلاد المباركة.
وقدّم الدكتور سليمان الحبيب التهنئة الخالصة للخريجين، مشيداً بجهدهم ومثابرتهم، وبروح المسؤولية التي اتسموا بها طوال فترة دراستهم بالأكاديمية، لافتاً إلى أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجاً لمسيرة علمية متميزة، أثبت فيها الخريجون كفاءة الكوادر السعودية، كما قدّم التهنئة للفائزين بجوائز البحث العلمي، مشدداً على أهمية البحوث العلمية في تطوير خدمات الرعاية الصحية، ومؤكداً ثقته الكبيرة في أن الباحثين في منطقة الشرق الأوسط قادرين على تغيير خارطة البحث العلمي في العالم، إذا توفرت لهم البيئة المحفزة للعمل.
وختم الدكتور سليمان الحبيب حديثه بالتأكيد على أن المجموعة ستتوسع عبر الأكاديمية التي اكتسبت خبرات نوعية، وصيتاً أكاديمياً متميزاً، في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة بيئة مثالية ومناخ فاعل للابتكارات والإبداعات العلمية، بهدف تطوير الكوادر الوطنية في كافة التخصصات.
يذكر أن جوائز البحث العلمي تمنح وفقاً لقرارات مجلس محكمين من خارج المجموعة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 500 ألف ريال، وتُمنح لأفضل بحث طبي، والثانية مقدارها 300 ألف ريال لأفضل ثاني بحثٍ طبي، والثالثة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل ثالث بحثٍ طبي، والرابعة وقدرها 200 ألف ريال مخصصة لأفضل أربع مراجعات علمية، أما الجائزة الخامسة فتمنح لأفضل ثلاثة أبحاث ناشئة صادرة من طلاب الكليات الصحية بمختلف تخصصاتها، وتبلغ جوائزها 150 ألف ريال، في حين أن الجائزة السادسة تُمنح لثلاثة ممارسين صحيين منخرطين ببرامج التدريب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتبلغ قيمتها 150 ألف ريال.
ويشار إلى أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب احتفت العام الماضي بتخرج 330 من دارسي برامج الزمالة والدبلومات، وكرمت الفائزين بجوائز البحث العلمي، وأطلقت 32 برنامج زمالة طبية معترفاً بها من الهيئة السعودية للتخصصاتِ الصحية، ونجحت في تدريبِ أكثر من 3000 ممارس صحي سعوديٍ بكافة مستشفياتها، وذلك بالتعاون مع 22 جامعةً محليةً وعالميةً، منها جامعةُ جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الإيرلندية للأطباء و5 جامعات كندية تعدّ من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.