نائب أمير منطقة الرياض يرعى غدًا حفل تخريج دارسي برامج الزمالة والدبلومات بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب ويُكرّم الفائزين بجوائز البحث العلمي

وقدّم الدكتور سليمان الحبيب التهنئة الخالصة للخريجين، مشيداً بجهدهم ومثابرتهم، وبروح المسؤولية التي اتسموا بها طوال فترة دراستهم بالأكاديمية، لافتاً إلى أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجاً لمسيرة علمية متميزة، أثبت فيها الخريجون كفاءة الكوادر السعودية، كما قدّم التهنئة للفائزين بجوائز البحث العلمي، مشدداً على أهمية البحوث العلمية في تطوير خدمات الرعاية الصحية، ومؤكداً ثقته الكبيرة في أن الباحثين في منطقة الشرق الأوسط قادرين على تغيير خارطة البحث العلمي في العالم، إذا توفرت لهم البيئة المحفزة للعمل.