معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستعد لاستقبال زواره في أكتوبر المقبل

ويأتي المعرض هذا العام بحلة متجددة على مساحة تمتد إلى 60 ألف متر مربع، لإثراء تجربة الزوار، وفعاليات متنوعة تناسب هواة الصقور والصيد والأسلحة والرحلات البرية ومستلزماتها ومحبي الصقارة والفنون الثقافية محلياً ودولياً، ويعد أيضاً مقصداً لجميع الفئات العمرية من الأفراد والعوائل والأطفال، حيث يحتضن المعرض أجنحة تفاعلية تشمل متحف شلايل الرقمي، الذي يتميز بتقديم موروث الصقارة الثقافي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي والشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى أجنحة لمستلزمات وتقنيات الصقور، والأغذية والمنتجات الخاصة بها، ومعدات التخييم والرحلات البرية، وأسلحة وأدوات الصيد، وأجنحة للدراجات النارية والهوائية ومركبات الدفع الرباعي والرحلات.