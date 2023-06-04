محافظ جدة يكرّم 1655 حافظاً وحافظة لكتاب الله.. ويشاهد قصة نجاح "ريان"

هذا وجاء ترتيب الطلاب الـ١٣ الأوائل على النحو التالي: الأول علي محمد زاهر إدريس، الثاني زكريا إسماعيل نور ولي، الثالث سعيد عبدالعزيز باوزير، الرابع حسن حاكم اليافعي، الخامس خالد عز الدين ناصر، السادس عمار جابر محمد، السابع أحمد محمد النهدي، الثامن عبدالرحمن الخدام، التاسع إلياس أحمد برسنجي، العاشر محمد ياسر خضير، الحادي عشر عبدالله محمد خان، الثاني عشر عبدالقوي محمد عبدالقوي، الثالث عشر حمدان محمد أبو الحسن.