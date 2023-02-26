7 تريليونات دولار حجم سوق المدن الذكية بحلول 2030

وبين التقرير أنه مع تزايد الطلب العالمي على تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ حوكمة الشركات وإدارتها والإفصاح عنها، من المتوقع أن تزداد الخدمات المرتبطة بذلك، وتشير التوقعات إلى أن حجم السوق العالمية لبرامج الحاسوب المرتبطة بهذه الممارسات سيبلغ ملياري دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ558 مليون دولار عام 2021، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16%، وفي 2020، بلغ حجم السوق العالمية لخدمات الاستشارات البيئية نحو 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 43 مليار دولار بحلول 2026، مسجلاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 5%.