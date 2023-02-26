7 تريليونات دولار حجم سوق المدن الذكية بحلول 2030

أظهر تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2023 أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق المدن الذكية العالمية إلى 7 تريليونات دولار بحلول 2030، بمعدل سنوي مركب يبلغ 24% منذ العام الماضي، وأن بعض المدن ستجد صعوبة كبيرة في التحول إلى نظام ذكي بالكامل يضمن التوازن بين التكلفة والشمولية والسلامة والاستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه يعيش في المدن أكثر من 4.3 مليارات نسمة، ما يعادل 54% من سكان العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أن المدن تغطي 2% فقط من مساحة اليابسة حول العالم، فإنها تستهلك 75% من الموارد المادية لكوكب الأرض.
وسوف يؤدي التوسع الحضري المتزايد إلى مضاعفة الاستهلاك العالمي للموارد بأكثر من مرتين تقريباً، ما يعادل 41 مليار طن في عام 2010 إلى نحو 89 مليار طن بحلول عام 2050.
وبين التقرير أنه مع تزايد الطلب العالمي على تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ حوكمة الشركات وإدارتها والإفصاح عنها، من المتوقع أن تزداد الخدمات المرتبطة بذلك، وتشير التوقعات إلى أن حجم السوق العالمية لبرامج الحاسوب المرتبطة بهذه الممارسات سيبلغ ملياري دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ558 مليون دولار عام 2021، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16%، وفي 2020، بلغ حجم السوق العالمية لخدمات الاستشارات البيئية نحو 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 43 مليار دولار بحلول 2026، مسجلاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 5%.