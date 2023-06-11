ابتكار عالمي فريد.. جائزة الاعتراف الدولي للعوازل العاكسة تذهب لـ"ملكية الجبيل"

حصلت الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة في قطاع التعليم- على جائزة الاعتراف الدولي من الرابطة الدولية لمصنعي العوازل العاكسة في المؤتمر الدولي لمصنعي العوازل العاكسة المُقام في روما لعام ٢٠٢٣م؛ نظير تطويرها لبرنامج حاسب آلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحساب المقاومات الحرارية لأعمدة الإنشاء الفولاذية التي تحتوي على عوازل عاكسة بدقة تصل إلى ٩٩٪؛ وهو البرنامج الوحيد الموجود عالميًّا.
وأوضح وكيل البحوث والتنمية الصناعية الدكتور صالح الشهري، أن هذا الابتكار يأتي ضمن سلسلة من نتائج الأبحاث التي تقام في وكالة البحوث والتنمية الصناعية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة تحديدًا؛ حيث ينشط البحث العلمي بالوكالة في دراسة طرق العزل المتطور والحديث للمباني السكنية والتجارية سواء في المدن التقليدية أو الحديثة والمتقدمة، وبصورة تجعل توفير الطاقة هدفًا يمكن تحقيقه وبنِسَب واعدة توفر ملايين الريالات.
فيما أشار رئيس قسم البحوث والاستشارات الدكتور حامد صابر أن تقديم هذا الابتكار في المؤتمر كان فرصة لإثبات تقدم وتطور الأبحاث في الهيئة الملكية بالجبيل في مجال العوازل العاكسة، ومن خلال تعدد الأبحاث والابتكارات أصبح قسم البحوث والاستشارات مرجعًا عالميًّا في هذا المجال، وبدأت المنظمات العالمية المعنية بالمواصفات والمقاييس في التواصل معه لإدراج هذه الابتكارات والأدوات ضمن المواصفات والمقاييس.
من جانبه، نوه مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور فادي الفياض، بحرص الهيئة على تطوير موظفيها ودعم مجال البحث والابتكار الذي يحظى بدعم لا محدود من القيادات؛ وذلك لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وكذلك الحرص على إبراز الصورة المشرفة للوطن والمنشأة في شتى المجالات.