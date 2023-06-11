ابتكار عالمي فريد.. جائزة الاعتراف الدولي للعوازل العاكسة تذهب لـ"ملكية الجبيل"

وأوضح وكيل البحوث والتنمية الصناعية الدكتور صالح الشهري، أن هذا الابتكار يأتي ضمن سلسلة من نتائج الأبحاث التي تقام في وكالة البحوث والتنمية الصناعية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة تحديدًا؛ حيث ينشط البحث العلمي بالوكالة في دراسة طرق العزل المتطور والحديث للمباني السكنية والتجارية سواء في المدن التقليدية أو الحديثة والمتقدمة، وبصورة تجعل توفير الطاقة هدفًا يمكن تحقيقه وبنِسَب واعدة توفر ملايين الريالات.