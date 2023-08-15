"العقيلي": دخول "سواني" للاستثمار في قطاع منتجات حليب الإبل سيسهم في تمكين نموه

وأضاف "البقمي": "من المهم الإشارة إلى أن رؤية السعودية 2030 فتحت آفاقًا لا حدود لها أمام المستثمرين وروّاد الأعمال في كل القطاعات، وسيحظى قطاع منتجات الإبل بدخول مستثمرين وروّاد أعمال جدد؛ لأنهم سيجدون كل الممكِّنات التي تدعم استثماراتهم؛ ومن هنا أود التأكيد على أنّ نادي الإبل يقوم بجهود واضحة باتت تنهض بالقطاع والمنظومة بشكل كامل، وأتوقع أن يكون لقطاع منتجات الإبل دور مهم في المستقبل من حيث خلق الفرص الاستثمارية والمساهمة في الناتج المحلي، وتوفير الفرص الوظيفية، وتمكين روّاد الأعمال من الاستثمار في هذا القطاع الطموح للغاية".