"التحلية" توقع مذكرات تفاهم لتوطين صناعة الأغشية وتعزيز الاستدامة وتوثيق ريادة المملكة

وأقرَ الطرفان التعاون في مجال تنظيم الفعاليات والمناسبات بما تتضمنه من (مؤتمرات، ندوات، منتديات، معارض، متاحف، ملتقيات، ورش عمل)، علاوةً على تبادل الإصدارات العلمية والمواد المرئية والإعلامية، وتبادل الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية لترميم ورقمنة وأرشفة كل المواد الإعلامية (المرئية والمسموعة) وتوثيقها، إلى جانب تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين وتقديم الدعم الفني، على أن تعمل (التحلية) و(الدارة) على تشكيل آلية مشتركة للبحث في سبل تفعيل هذا التعاون وتنفيذ كل بنود المذكرة، فضلاً عن بحث ومناقشة أي قضايا ذات اهتمام مشترك لتعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.