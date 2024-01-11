بحجج واهية.. مندوبو التوصيل بالعارضة يتخلون عن تعليمات "النقل" ولا عزاء للغرامة!

في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العامة للنقل أنه يجب على مندوبي التوصيل استخدام العنوان الوطني للوصول لمنزل المستفيد، وأن مخالفة ذلك تستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، غير أن مواطنين في محافظة العارضة شرق منطقة جازان أكدوا أن مندوبي الشركات يضربون بتلك التعليمات عرض الحائط، وذلك بإرباك العميل وإجباره على قطع مسافات طويلة تصل إلى 15 كيلومترًا؛ لمقابلتهم في موقع داخل المحافظة نفسها بحجج واهية؛ منها بُعد الموقع رغم أنها قرى مخدومة بالأسفلت والعناوين الوطنية وكل الخدمات الأخرى وغير جبلية.