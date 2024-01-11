بحجج واهية.. مندوبو التوصيل بالعارضة يتخلون عن تعليمات "النقل" ولا عزاء للغرامة!

في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العامة للنقل أنه يجب على مندوبي التوصيل استخدام العنوان الوطني للوصول لمنزل المستفيد، وأن مخالفة ذلك تستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، غير أن مواطنين في محافظة العارضة شرق منطقة جازان أكدوا أن مندوبي الشركات يضربون بتلك التعليمات عرض الحائط، وذلك بإرباك العميل وإجباره على قطع مسافات طويلة تصل إلى 15 كيلومترًا؛ لمقابلتهم في موقع داخل المحافظة نفسها بحجج واهية؛ منها بُعد الموقع رغم أنها قرى مخدومة بالأسفلت والعناوين الوطنية وكل الخدمات الأخرى وغير جبلية.
وبيّن المتضررون أن المندوبين يطلبون دفع التوصيل بالكامل على العميل، على الرغم من أنهم يخالفون توجيهات وتعليمات الجهة المنظمة "الهيئة العامة للنقل"، والتي أصدرت تعليمات واضحة وصريحة باستخدام العنوان الوطني لتوصيل الطلب للعميل إلى باب منزله وليس التوجه إلى نقطة معينة في المحافظة لتسليمها، مشيرين إلى أن الطلبات تربكهم بهذا الشكل.
وكانت اللائحة التنفيذية للنظام الذي أصدرته الهيئة العامة للنقل قد حدد مجموعة من الالتزامات على الشركات المتخصصة في التوصيل؛ من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني للوصول للعميل، وفي حال مخالفة ذلك فالعقوبة تصل إلى 5 آلاف ريال، وحتى في حال طلب المندوب الموقع فهذا يعد مخالفة.
وبيّنت هيئة النقل أن المستفيد يستطيع استخدام العنوان الوطني والسائق يلتزم بهذا النظام، موضحةً أن المستفيد يستطيع رفع شكوى للشركة، والأخيرة ملزمة بالرد على شكواه في مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، وإذا لم تتجاوب يستطيع التصعيد وتقديم شكوى للهيئة العام للنقل.