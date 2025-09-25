سوق الأسهم السعودي يغلق منخفضًا (118) نقطة بتداولات بلغت أكثر من (14.9) مليار ريال

وكانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وبروج للتأمين، ودراية، ودار الأركان، ومكة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ينساب، وعلم، والتعمير، والإنماء، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.38%) و(5.50%)، فيما كانت أسهم شركات الأهلي، وأمريكانا، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وSTC، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.