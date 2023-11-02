فرق أمانة القصيم تباشر معالجة الآثار المترتبة على الحالة المطرية

باشرت الفرقُ الميدانية بأمانة القصيم، اليوم الخميس، مهامَّها في معالجة الآثار المترتّبة على الحالة المطرية.
وكثفت أمانةُ القصيم، اليوم، استعداداتِها للتعامل مع الحالة المطرية، بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي.
ورفعت الأمانةُ الاستعدادَ إلى الحالة القصوى فور ورود التنبيه من الجهات الرسمية بتوقّع دخول المنطقة في حالة مطرية غزيرة.
ودعت أمانةُ منطقة القصيم الجميعَ إلى اتباع الإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ووجهت بالبقاء في المنازل والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة، وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار، وتخفيف السرعة أثناء القيادة.
كما دعت إلى استخدام إشارات التنبيه عند انعدام الرؤية، والابتعاد عن مناطق الأشجار لتجنب خطر سقوطها، وغيرها من الإرشادات.