فرق أمانة القصيم تباشر معالجة الآثار المترتبة على الحالة المطرية

باشرت الفرقُ الميدانية بأمانة القصيم، اليوم الخميس، مهامَّها في معالجة الآثار المترتّبة على الحالة المطرية.

وكثفت أمانةُ القصيم، اليوم، استعداداتِها للتعامل مع الحالة المطرية، بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة المهندس محمد المجلي.