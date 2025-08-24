الأب أنقذ اثنين من أبنائه فيما جرفت السيول زوجته وطفله .. محافظ القنفذة يتقدم مشيعي غريقَي بني عيسى

الجدير بالذكر أن رب الأسرة المكوّنة من خمسة أفراد نجا بفضل الله، وتمكن من إنقاذ اثنين من أبنائه، إلا أنه لم يستطع انتشال الآخرين بعدما هوت المركبة إلى مجرى السيل المنخفض عن منسوب الطريق، وسط قوة اندفاع المياه والطمر الطيني الذي أعاق عملية الإنقاذ.