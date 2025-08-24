الأب أنقذ اثنين من أبنائه فيما جرفت السيول زوجته وطفله .. محافظ القنفذة يتقدم مشيعي غريقَي بني عيسى

تقدّم محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع جموع المصلين والمشيعين لجثمان امرأة وطفلها اللذين قضيا غرقًا في شعيب سيالة غرب مركز ثلاثاء بني عيسى التابع للمحافظة، بعد أن جرفت السيول مركبتهم مساء أمس إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
وحضر مراسم العزاء عدد من أهالي ووجهاء المركز وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر أن رب الأسرة المكوّنة من خمسة أفراد نجا بفضل الله، وتمكن من إنقاذ اثنين من أبنائه، إلا أنه لم يستطع انتشال الآخرين بعدما هوت المركبة إلى مجرى السيل المنخفض عن منسوب الطريق، وسط قوة اندفاع المياه والطمر الطيني الذي أعاق عملية الإنقاذ.
ونقل محافظ القنفذة تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل ال سعود لذوي المتوفين