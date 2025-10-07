تنظيم متكامل وتجربة معرفية للزوار في معرض الرياض الدولي للكتاب

سخّرت هيئة الأدب والنشر والترجمة إمكاناتها وتقنياتها لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 تُجسد المستوى التنظيمي الذي يميز الحدث منذ انطلاقه، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتقنيات الحديثة التي تضمن انسيابية الحركة داخل أروقة المعرض، وتتيح للزائر الاستمتاع بتجربة معرفية ثرية.
ووفرت الهيئة الجهة المنظمة نقاط استعلام رقمية متقدمة، وأكثر من 17 جهاز استعلام في مختلف أرجاء المعرض، وأعمدة عليها باركود يتم قراءته من خلال الأجهزة الذكية لمعرفة أماكن دور النشر والجهات المشاركة، ومراكز دعم لوجستية متكاملة، إلى جانب منظومة دقيقة لإدارة الفعاليات والورش والجلسات الحوارية، بما يعكس كفاءة العمل التنظيمي والتنسيق المحكم بين الجهات المشاركة، ويضمن تقديم تجربة زائر متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
وجُهزت مرافق المعرض وفق أرقى المقاييس لتوفير بيئات هادئة للقراءة والاستراحة، مع تخصيص مساحات خدمية تتوافق مع احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك توفير خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتعزيز التفاعل مع المحتوى الثقافي والأدبي وتحفيز اهتمام الجمهور بالكتاب والمعرفة.