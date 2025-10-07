تنظيم متكامل وتجربة معرفية للزوار في معرض الرياض الدولي للكتاب

ووفرت الهيئة الجهة المنظمة نقاط استعلام رقمية متقدمة، وأكثر من 17 جهاز استعلام في مختلف أرجاء المعرض، وأعمدة عليها باركود يتم قراءته من خلال الأجهزة الذكية لمعرفة أماكن دور النشر والجهات المشاركة، ومراكز دعم لوجستية متكاملة، إلى جانب منظومة دقيقة لإدارة الفعاليات والورش والجلسات الحوارية، بما يعكس كفاءة العمل التنظيمي والتنسيق المحكم بين الجهات المشاركة، ويضمن تقديم تجربة زائر متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.