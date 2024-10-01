هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية راعٍ استراتيجي في معرض الصقور 2024

وفي إطار جهود الهيئة في حماية الكائنات الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي، سيعرض الجناح مركز إكثار الحبارى، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي يهدف إلى إكثار طائر الحبارى، أحد الطيور النادرة المهددة بالانقراض التي توليها المحمية اهتمامًا كبيرًا ضمن مهامها الأساسية، بالإضافة إلى ذلك سيحتوي الجناح على قسم خاص يضم عرضًا حيًا لطائر الحبارى، مما يمنح الزوار فرصة مميزة لرؤية هذا الكائن عن قرب والتعرف على أبرز برامج الحماية والإكثار التي تُنفذ للحفاظ عليه.