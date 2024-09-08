شاهد.. كيف ساهم "الشريف" في تسجيل جامعة حائل عالميًا.. اقرأ التفاصيل

نشرت جامعة حائل تقريرًا عما قدمه رئيسها السابق راشد بن مسلط الشريف، الذي تم تعيينه مؤخراً عضواً في مجلس الشورى، وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية في الفترة 2021-2024 التي قضاها رئيساً للجامعة.
"سبق" تقطف أبرز ما جاء في التقرير المصور، حيث كان من أبرز الإنجازات للجامعة خلال فترة رئاسة "الشريف": تدشين مبنى البرج الإداري، وترقية 636 من منسوبي ومنسوبات الجامعة، واستحداث 18 برنامجاً للبكالوريوس و21 للدبلوم و25 للماجستير، وتعيين 180 منتسباً جديداً للجامعة، واستقطاب 133 آخرين، وتسجيل البحث العلمي بنسبة 254%، بعدد 5618 بحثاً زيادة عن الفترات التي سبقت رئاسته، فيما سجلت نسبة الاستشهادات287% زيادة عن سابقها من الأزمان، بعدد 116558 استشهادًا، فيما حصل 17 باحثاً من الجامعة على أفضل 2% باحثين عالميًا، وبلغ عدد الباحثين في فترته 1492 باحثاً في قوائم سكوبس للنشر العلمي، فيما تم نشر 2221 بحثاً كيو آي، وحصلت الجامعة على أربع براءات اختراع.
وحقق "الشريف" للجامعة 48 اعتماداً دولياً ومحلياً، و8 جهات اعتماد و13 اعتمادًا برامجيًا قيد الإجراء.
من جهته، ساهم "الشريف" في مشروع إنشاء 4 مباني قاعات دراسية ومعامل حاسب للطالبات، ودشن أكثر من 40 خدمة إلكترونية لمنسوبي الجامعة سهلت معاملاتهم واستفساراتهم.
وعلى المستوى التقني، حصلت الجامعة على عدة جوائز وشهادات، منها شهادة التميز في جائزة الحكومة الرقمية، وجائزة "بصمة"، وشهادات أخرى في الرقمنة، سواء على مستوى محلي أو دولي.
وحصلت الجامعة على نتيجة 83.80% في قياس 2030 ضمن أعلى الجهات الحكومية، فيما حققت 63.21% نسبة تقدم ضمن مجموعة التعليم والتدريب.
وفي عهد"الشريف" تم إنشاء وحدة تنمية المهارات المستقبلية ومعامل مركزية للأبحاث و38 معملاً جديدًا للذكاء الاصطناعي والبيانات وأمن المعلومات، ومشروع تطوير النظام الإداري والمالي ومشاريع لصيانة وترميم 4 مبانٍ لكليات.
كما ساهم "الشريف" في تغيير هوية جامعة إلى الهوية الجديدة.