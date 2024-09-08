شاهد.. كيف ساهم "الشريف" في تسجيل جامعة حائل عالميًا.. اقرأ التفاصيل

"سبق" تقطف أبرز ما جاء في التقرير المصور، حيث كان من أبرز الإنجازات للجامعة خلال فترة رئاسة "الشريف": تدشين مبنى البرج الإداري، وترقية 636 من منسوبي ومنسوبات الجامعة، واستحداث 18 برنامجاً للبكالوريوس و21 للدبلوم و25 للماجستير، وتعيين 180 منتسباً جديداً للجامعة، واستقطاب 133 آخرين، وتسجيل البحث العلمي بنسبة 254%، بعدد 5618 بحثاً زيادة عن الفترات التي سبقت رئاسته، فيما سجلت نسبة الاستشهادات287% زيادة عن سابقها من الأزمان، بعدد 116558 استشهادًا، فيما حصل 17 باحثاً من الجامعة على أفضل 2% باحثين عالميًا، وبلغ عدد الباحثين في فترته 1492 باحثاً في قوائم سكوبس للنشر العلمي، فيما تم نشر 2221 بحثاً كيو آي، وحصلت الجامعة على أربع براءات اختراع.