يخرج البخار من الفم ويظهر الفقع.. "9 خصائص للمربعانية" يوضحها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن المربعانية عبارة عن خصائص جوية مميزة، متى ما توغلت إلى أجواء السعودية أو غيرها نقول دخلت المربعانية، وهي لا تنضبط في تاريخ بعينه، بل تتقدم أحياناً عن موعدها المرقوم في التقاويم، وتتأخر أحياناً.