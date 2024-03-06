"الشرقية".. 1325 جامعاً ومسجداً جاهزة لاستقبال المصلين خلال رمضان

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة المشاريع والصيانة، جاهزية 1325 جامعاً ومسجداً في المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وتم تجهيز (438) مسجدًا وجامعًا في محافظة حفر الباطن والقرى التابعة لها، و(92) مسجدًا وجامعًا في محافظة النعيرية والهجر التابعة لها، و(61) مسجدًا وجامعًا في محافظة قرية العليا والهجر التابعة لها، و(106) مساجد وجوامع في محافظة الأحساء والهجر التابعة لها، و(72) مسجدًا وجامعًا في محافظة بقيق، و(106) مساجد وجوامع في محافظة الخفجي والقرى التابعة لها، و(316) مسجدًا وجامعًا في مدينة الدمام والقطيف ورأس تنورة، و(192) مسجدًا وجامعًا في مدينة الخُبر، و(48) في مدينة الجبيل.
وأكد الفرع جاهزية المساجد التي تشرف عليها الوزارة ضمن عقود الصيانة والتشغيل، مع التأكيد على المسؤولين بتكثيف الجهود لخدمة بيوت الله، على مدار الساعة خلال موسم شهر رمضان المبارك.