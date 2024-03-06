"الشرقية".. 1325 جامعاً ومسجداً جاهزة لاستقبال المصلين خلال رمضان

وتم تجهيز (438) مسجدًا وجامعًا في محافظة حفر الباطن والقرى التابعة لها، و(92) مسجدًا وجامعًا في محافظة النعيرية والهجر التابعة لها، و(61) مسجدًا وجامعًا في محافظة قرية العليا والهجر التابعة لها، و(106) مساجد وجوامع في محافظة الأحساء والهجر التابعة لها، و(72) مسجدًا وجامعًا في محافظة بقيق، و(106) مساجد وجوامع في محافظة الخفجي والقرى التابعة لها، و(316) مسجدًا وجامعًا في مدينة الدمام والقطيف ورأس تنورة، و(192) مسجدًا وجامعًا في مدينة الخُبر، و(48) في مدينة الجبيل.