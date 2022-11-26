أمير الجوف يفتتح مهرجان العسل بمحافظة دومة الجندل

وأشاد أمير الجوف بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، أيدها الله، لأبناء الوطن في مختلف المجالات، ولمنتجي العسل في المملكة، مؤكدًا أنه أصبح أيقونة مميزة لمنطقة الجوف.