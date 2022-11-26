أمير الجوف يفتتح مهرجان العسل بمحافظة دومة الجندل

افتتح أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم السبت، مهرجان العسل في نسخته الثالثة بمحافظة دومة الجندل، تحت شعار "عسلنا طاقة".
وأشاد أمير الجوف بالدعم السخي من القيادة الرشيدة، أيدها الله، لأبناء الوطن في مختلف المجالات، ولمنتجي العسل في المملكة، مؤكدًا أنه أصبح أيقونة مميزة لمنطقة الجوف.
يأتي هذا المهرجان بمشاركة أكثر من 30 نحَّالًا من داخل المنطقة وخارجها، و60 أسرة منتجة، و30 عربة أطعمة متنقلة.
وتُنتج منطقة الجوف 28 طنًّا من إنتاج العسل سنويًّا.
وتتنوع فعاليات المهرجان لتناسب مختلف الفئات المجتمعية والأعمار، والتي توافق بداية إجازة نهاية الفصل الأول لطلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها.
وتشتمل الفعاليات على خيمة التسوق التي تضم أركان وأجنحة النحالين والمشاركين في الفعاليات، وأركان الأسر المنتجة والحِرف اليدوية، ومنطقة الألعاب، والمسرح، الذي يستقطب العائلات والأطفال الذين يستمتعون بالألعاب والأنشطة المخصصة لهم.
كما يوفر المهرجان للزائر تجربة متميزة لتذوق أشهى الأكلات والمشروبات المتنوعة في منطقة عربات الطعام.