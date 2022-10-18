"الخريف" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وبيَّن "الخريف" أن هذه الاستراتيجية لم تقتصر في التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن للمملكة النجاح فيها فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى تحديد مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد السعودية عليها؛ إذ تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين، سواء محليين أو دوليين، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الحالية القائمة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وتم العمل أيضًا على تطوير مبادرات خاصة لـ12 نشاطًا صناعيًّا (كالأغذية والأدوية والمعدات الطبية والصناعات البحرية.. وغيرها).