"الأمن البيئي" يضبط ناقل حطب محلي بالرياض ويغرّمه 16 ألف ريال

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر نقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكمية المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت "القوات" أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تُعدّ تعديًا على البيئة أو الحياة الفطرية.
وبيّنت أن البلاغات تُستقبل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلِّغ.