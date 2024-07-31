تقرير أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 353.6 مليار والمصروفات 368.9 مليار

أصدرت وزارة المالية، اليوم، تقرير أداء الميزانية العامة للربع الثاني 2024.
وكشفت الأرقام الواردة بالتقرير عن تسجيل الميزانية السعودية عجزًا بـ 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2024 بعد إيرادات 353.6 مليار مقابل مصروفات بـ 368.9 مليار.
وأكد التقرير أن الإيرادات النفطية لميزانية الربع الثاني من 2024 بلغت 212 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية: 140 مليار ريال الإيرادات غير النفطية لميزانية الربع الثاني من 2024.
وتابعت: 40% مساهمة الإيرادات غير النفطية لميزانية الربع الثاني من 2024
وأضافت: 38 % حصة تعويضات العاملين من مصروفات الميزانية خلال الربع الثاني من 2024.
وأشارت "المالية" إلى أن حصة "التعليم" من مصروفات الميزانية خلال النصف الأول من 2024 بلغت 15 % لتبلغ 195 مليارًا.
وتابعت الوزارة: الخدمات البلدية القطاع الأكثر نموًا في نفقات الميزانية بنمو 116 % بإجمالي نفقات بلغ 81 مليارًا.