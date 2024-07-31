تقرير أداء الميزانية للربع الثاني.. الإيرادات 353.6 مليار والمصروفات 368.9 مليار

وكشفت الأرقام الواردة بالتقرير عن تسجيل الميزانية السعودية عجزًا بـ 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2024 بعد إيرادات 353.6 مليار مقابل مصروفات بـ 368.9 مليار.