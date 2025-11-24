"واحة الغد".. مبادرة لزراعة 20 ألف شتلة محلية بمحمية الملك عبدالعزيز

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، عبدالعزيز بن سعد الفريح، أن مشروع "واحة الغد" يأتي ضمن جهود الهيئة لتمكين الجمعيات والجهات المجتمعية في تنفيذ مبادرات نوعية لحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، مشيرًا إلى أن الهيئة تطبق أفضل الممارسات البيئية وتعتمد على النباتات المحلية التي تمثل جزءًا أصيلًا من هوية المنطقة وتوازنها البيئي.