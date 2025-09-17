"الحقباني": لهذه الأسباب ترفض كثير من الأمهات ترك بيوتهن للعيش مع الأبناء

وتوضح الكاتبة أن الحفاظ على الاستقلالية يعد من أبرز الأسباب، إذ ترغب الأم في العيش بحرية بعد سنوات طويلة من التربية والرعاية. كما تخشى أن تُصبح عبئًا على ابنها وزوجته، سواء ماديًا أو نفسيًا، مضيفة: "لذلك تفضل الأم البقاء في بيتها، ولو وحيدة، على أن تواجه شعورًا بالإحراج أو تُحمّل ابنها وزوجته ما لا يطيقان".