46 موقعًا بـ3 مدن تركية.. فريق البحث والإنقاذ السعودي يواصل مهامه وأعماله الميدانية

ويضم الفريق المدرَّب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث، وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل السعودية وخارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث (K9)، وفنيي الصيانة، وفنيي أنظمة الاتصالات، ومختصين بالأمن والسلامة وفق بناء تنظيمي، يشمل أقسام الإدارة والعمليات، والدعم اللوجستي، والدعم الطبي، ووحدة وسائل البحث.. وهو مزوَّد بآليات ومعدات فنية، ومستلزمات طبية، وأجهزة اتصالات، ووسائل بحث (K9)، ومواد إيوائية، وخيام، يتم شحنها في مركبات نقل مخصصة لذلك.