وزير الخارجية يلتقي نظيره العماني والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

على صعيد آخر التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون.