"الإحصاء": نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 118.216 ريالاً في العام 2023

وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 118,216 ريالاً في العام 2023 بانخفاض نسبته 8.5 % مقارنة بالسنة السابقة 2022 م.
وأكدت نشرة "الإحصاء" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفض بنسبة 0.8 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بالإضافة إلى أن الأنشطة النفطية في عام 2023 شهدت انخفاضًا بنسبة 9 %، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.4 %، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة2.1 %، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % خلال الربع الرابع 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا تراجعًا بلغت نسبته 0.6 %.
وتفصيلاً؛ قالت بيانات نشرة هيئة الإحصاء إن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 حيث سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8 % تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3 % كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية بلغت ،7.0 % ثم أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو قدره 6.8 % تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو قدره 5.7 % في حين سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضًا قدره ،9.4 % كما انخفضت أنشطة تكرير الزيت بمقدار 7.4 %.
وأشارت النشرة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حقق نمًوا قدره 5.7 % كما حقق كل من الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص وإجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا قدره ،5.3 % وعلى جانب التجارة الدولية في السلع والخدمات فقد أثر الانخفاض في صافي الصادرات على نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجلت الصادرات انخفاضًا قدره 6.5 % في حين حققت الواردات نموًا قويًا قدره 9.9 % خلال عام 2023.
وحول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي شهد الربع الرابع من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 4.3 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا تراجعًا بلغت نسبته 0.6 %حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا قدره 4.2 % على أساس سنوي، و1.4 %على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 3.1 %على أساس سنوي، و1.6 % على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت انخفاضًا على أساس سنوي وربعي بنسبة 16.2 % و4.0 %على التوالي.
وفي جانب أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال حققت أعلى معدلات النمو السنوية خلال الربع الرابع من عام 2023 والتي بلغت 10.6 % على أساس سنوي و3.1 % على أساس ربعي. تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو سنوي بلغ ،7.5 % و1.8 % على أساس ربعي، كما حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية معدلات نمو بلغت 6.6 % على أساس سنوي، و1.6 % على أساس ربعي.
فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4,003 مليار ريال في عام ،2023 حققت خلال أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بلغت ،25.4 % تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة ،15.7 % ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة ،9.7 % تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 8.8 % ثم أنشطة تكرير الزيت بمساهمة 6.0 % وقد أسهمت الأنشطة العقارية بمقدار 5.9 % في الناتج المحلي الإجمالي.