"الإحصاء": نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 118.216 ريالاً في العام 2023

وحول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي شهد الربع الرابع من عام 2023 انخفاضًا بنسبة 4.3 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا تراجعًا بلغت نسبته 0.6 %حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا قدره 4.2 % على أساس سنوي، و1.4 %على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 3.1 %على أساس سنوي، و1.6 % على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت انخفاضًا على أساس سنوي وربعي بنسبة 16.2 % و4.0 %على التوالي.