رئيس سدايا : دعم ولي العهد أسهم في فوز المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله - على ما يوليه من اهتمام ودعم بسدايا منذ إنشائها عام 2019م حتى الآن حيث كان لها العديد من الإنجازات الوطنية، ومنها: فوز المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 "WSIS +20" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات نظير عددٍ من المشروعات والمبادرات التقنية التي قدمتها سدايا من بين أكثر من 193 دولة.
وقال الدكتور الغامدي في تصريح بهذه المناسبة: نفخر في سدايا بتحقيقها هذا المنجز الوطني؛ لينضم إلى سلسلة من المنجزات العالمية التي تحققت خلال مسيرة سدايا في مختلف المحافل العالمية وذلك في ظل ما نجده من دعم ومؤازرة من سمو سيدي ولي العهد – أيده الله – لتضطلع سدايا بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ولتكون المملكة دائمًا رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأضاف الغامدي أن منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 عبارة عن قمة دولية سنوية تجمع مختلف المتخصصين والمسؤولين بمجالات التقنيات المتقدمة من أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاعات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية؛ وقد نالت سدايا الاستحقاق بجائزة وشهادتين عالميتين، وهذه المساعي تأتي ضمن الجهود التي تتبناها سدايا بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
وأوضح أن تتويج المملكة في هذا المحفل الدولي جاء نتيجة فوز بنك البيانات الوطني واستشراف في سدايا ضمن فئة (دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية)، فيما نالت سدايا شهادتي تميز عن مبادرتيها التي نفذتهما وهما: مبادرة برنامج إيلفيت ضمن فئة (بناء القدرات)، ومبادرة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضمن فئة (الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات).
ولفت إلى أن هذا المنجز الوطني يتسق مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في ظل دعمه غير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور الغامدي استمرار جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة التحول الرقمي في المملكة عبر التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات التقنية المقدمة في بلادنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على بذل أقصى ما يمكن؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة في المملكة وتعزيز مكانتها دوليًا بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.