رئيس سدايا : دعم ولي العهد أسهم في فوز المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظه الله - على ما يوليه من اهتمام ودعم بسدايا منذ إنشائها عام 2019م حتى الآن حيث كان لها العديد من الإنجازات الوطنية، ومنها: فوز المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 "WSIS +20" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات نظير عددٍ من المشروعات والمبادرات التقنية التي قدمتها سدايا من بين أكثر من 193 دولة.