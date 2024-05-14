أمانة جدة ترفع نحو 2.2 مليون طن من النفايات خلال الربع الأول من 2024م

أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في أعمال النظافة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م، عن رفع نحو 2.2 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة، والنباتية، وكبيرة الحجم، ومخلفات الهدم والبناء.
يأتي ذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية لنظافة الطرق والأحياء السكنية، وفي إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة بأمانة جدة صالح بن محسن الزهراني، أن مخلفات الهدم والبناء استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع النفايات المرفوعة خلال الربع الأول، بإجمالي 1.577.526 طن، يليها مخلفات النفايات المنزلية بحجم 339.197 طن، فيما قدرت كمية النفايات التجارية بأكثر من 194 طنًّا.
وأضاف أن أعمال رفع النفايات شملت مخلفات الإطارات المستهلكة بإجمالي 274 طنًّا، ومخلفات نباتية وكبيرة الحجم قدرت بـ66.512 طنًّا، بجانب 38 طنًّا من الصحف والأوراق الدينية، ونحو 4 آلاف طن من مخلفات المسالخ.