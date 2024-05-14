أمانة جدة ترفع نحو 2.2 مليون طن من النفايات خلال الربع الأول من 2024م

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة بأمانة جدة صالح بن محسن الزهراني، أن مخلفات الهدم والبناء استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع النفايات المرفوعة خلال الربع الأول، بإجمالي 1.577.526 طن، يليها مخلفات النفايات المنزلية بحجم 339.197 طن، فيما قدرت كمية النفايات التجارية بأكثر من 194 طنًّا.