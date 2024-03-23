رحلة "مدفع رمضان" في دول الخليج والعادات المرتبطة بظهوره.. "سبق" تستعرض ملامحها

وكانت في مكة المكرمة عدة مدافع في مواقع مختلفة في عدد من أحياء مكة المكرمة، ثم توقفت كلها منذ سنوات؛ إلا مدفعًا واحدًا هو الذي يتم استخدامه فقط (قبل أن يتوقف قبل ٧ سنوات )؛ وذلك بسبب توافر وسائل الإعلان المختلفة ووسائل الاتصال المتعددة والمتنوعة للإعلان عن دخول الشهر الكريم والإفطار والإمساك؛ مما جعل الحاجة إلى استخدام المدفع للإعلان عن ذلك غير ضرورية؛ وإنما يتم استخدامه كرمز من الرموز والطقوس الرمضانية الموروثة في عدد من الدول الإسلامية والعربية.