"إغاثي الملك سلمان" يُسَيّر الدفعة "6" من الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان

سَيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي أمس، الدفعة السادسة من الجسر البحري الإغاثي السعودي متوجهة إلى ميناء سواكن السوداني في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان الشقيقة.
وتشتمل الشحنة الجديدة على مواد طبية تم نقلها إلى ميناء الملك عبدالعزيز بجدة عبر 60 شاحنة كبيرة مبردة؛ وذلك للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 43 طنًّا و440 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.888 فردًا؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.