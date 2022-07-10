مرافق صحية في مخيمات الحجاج لتخفيف العبء على مستشفيات المشاعر

وأوضح نائب المشرف على إدارة الخدمات العامة، المشرف على البرنامج، الدكتور جمال غنيم، أنه تم تهيئة قرابة 100 مرافق صحي من مختلف التخصصات، سواء أطباء أو ممرضين أو طلاب طب من الجنسين، وتم توزيع 73 مرافقًا على مخيمات الحجاج العرب في المشاعر.