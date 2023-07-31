استشاري سعودي يخترع جهازًا ذكيًّا لعلاج الارتجاع المعدي

حصل استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور عبدالله الذيابي على براءة، اختراع عبارة عن جهاز ونظام ذكي لعلاج الارتجاع المعدي.
ووثق "الذيابي" اختراعه في الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (SA13204B1).
وقال الدكتور الذيابي: "إن الاختراع عبارة عن جهاز ذكي، يراقب حالة أسفل المريء عن طريق الكاميرات وأجهزة استشعار الأس الهيدروجيني وأجهزة الاستشعار البيومترية الأخرى".
وأضاف "الذيابي": "الجهاز يكون مجهزًا بأذرع متحركة، تُسهّل جمع خزعات الأنسجة من المريء، إضافة إلى خزان يحتوي على دواء مثل مضاد الحمو أو دواء آخر يفيد لعلاج الارتجاع المعدي المريئي".
وأردف: "يتم نقل البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ومعالجتها خارج الجسم، واستخدامها لتشخيص وعلاج اضطرابات المريء، إضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان المريء، أو لعلاج ارتجاع المريء".