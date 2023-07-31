استشاري سعودي يخترع جهازًا ذكيًّا لعلاج الارتجاع المعدي

وأردف: "يتم نقل البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ومعالجتها خارج الجسم، واستخدامها لتشخيص وعلاج اضطرابات المريء، إضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان المريء، أو لعلاج ارتجاع المريء".