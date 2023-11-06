تجربة انفيزيبيليا.. مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في بوليفارد سيتي

وفي أروقة التجربة يستقبل ريد پيپر هارت الزوار ببركة من الكرات الفريدة من نوعها، وتكشف كوايت إنسمبل النقاب عن لغز الهواء الآسر، وسط مجموعة من الأشكال الفنية المتمثلة في بوابة السحاب، والبستان، وبلاي بت، والأثير، وعدد من المظاهر الفنية المميزة التي تتقاسمها مجموعة من محطات التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الموسم.